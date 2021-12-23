Фигуристка Степанова рассказала о новом коротком платье для соревнований

Чемпионка России Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, прокомментировала смену платья для ритм-танца на чемпионате России.

— Новое платье очень нравится — оно яркое. У нас в танцах такая тенденция, что все в черных мрачных цветах, мы не исключение. Всей командой решили, что раз музыка заводная, надо подчеркнуть нашу программу.

За ритм-танец пара получила 88,76 балла.