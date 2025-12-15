Акатьева объяснила снятие с чемпионата России

Фигуристка Софья Акатьева рассказала, почему вынуждена пропустить чемпионат России в Санкт-Петербурге. По словам 18-летней спортсменки, ее продолжает беспокоить травма ноги, которую она получила в сентябре.

Чемпионат России пройдет с 18 по 21 декабря.

«В этом сезоне все идет совсем не так, как мне бы хотелось. И травма, которая появилась в сентябре, все еще беспокоит меня. Много раз я пыталась лечить ее на нагрузках и без. За последние несколько месяцев я три раза меняла коньки, и это давало положительную динамику на какое-то время. За короткий срок я готовилась к соревнованиям, но я все еще не могу полностью набрать форму без боли в стопе», — написала Акатьева в своем Telegram-канале.

Фигуристка отметила, что решения о пропуске турниров в этом сезоне давались ей очень сложно. Она мечтает вернуться к тренировочному процессу и зрителям, чтобы показывать свои программы.

«Я сделаю все возможное для восстановления и возвращения», — добавила спортсменка.

Акатьева является чемпионкой России 2023 года, а также бронзовым призером финала Гран-при страны сезона-2022/23.