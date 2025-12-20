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20 декабря 2025, 21:15

Нелюбова о своей произвольной программе на чемпионате России: «Рада, что удалось откататься в целом чисто»

Елена Федянина
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Камилла Нелюбова прокомментировала свое выступление на чемпионате России по фигурному катанию-2026.

Спортсменка показала пятый результат в произвольной программе, набрав 145,28 балла. Нелюбова набрала 214,75 балла по сумме двух выступлений и заняла седьмое место на турнире.

«Эмоции радостные, положительные. Рада, что удалось откататься в целом чисто. Рада показать чистое катание. Пока не стали добавлять четверной тулуп, но рассматривали этот прыжок перед чемпионатом России, он пока не очень стабильный. Но хочу добавить его на следующие соревнования. Оценками довольна, но обидно, что каскад лутц-тулуп не попал во вторую половину — этих баллов не хватило, чтобы быть выше. Но все девочки молодцы!» — сказала Нелюбова.

Победителем чемпионата России-2026 в женском одиночном катании стала Аделия Петросян, набравшая 235,95 балла по сумме двух программ. Второе место заняла Алиса Двоеглазова (227,40), на третьей строчке — Мария Захарова (217,73).

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Камилла Нелюбова
Фигурное катание
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