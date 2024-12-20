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Сегодня, 15:00

Фигуристка Худайбердиева назвала прокат на чемпионате России в Омске одним из лучших в жизни

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду в паре с Егором Базиным, прокомментировала итоги чемпионата России в Омске, на котором они заняли второе место с с результатом 209,01 балла.

— Было очень эмоционально, легко физически, тяжело морально. Эмоции потрясающие, это был один из самых лучших прокатов в нашей жизни, — заявила Худайбердиева.

Александра Степанова и Иван Букин завоевали золотые медали на чемпионате России по фигурному катанию-2025 в Омске. По сумме двух программ спортсмены набрали 215,96 балла. Для них это третья победа в чемпионате страны. Ранее Степанова и Букин выигрывали турниры 2021, 2022 и 2024 годов.

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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