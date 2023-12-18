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Фигуристка Горбачева: «История с пропажей? Понимала — если начну читать комментарии, стану сильно загоняться»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Алина Горбачева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала, как относилась к разговорам о ее пропаже в августе 2023 года.

16-летняя спортсменка пропала 28 августа, на следующий день ее нашли и доставили в Следственный комитет. Утром 30 августа следователи передали фигуристку ее маме.

Горбачева не называла причину своего исчезновения и опубликовала в соцсетях пост, в котором извинилась за свой поступок.

«Сначала было очень сложно, но близкие люди помогли мне со всем справиться. Софье Анатольевне большое спасибо, всем моим тренерам. Они мне помогли не зацикливаться на плохом, все быстро забыть и начать с чистого листа. Быстро ли удалось перелистнуть эту страницу? Благодаря моим близким — довольно быстро.
Ограничивала ли я себя в комментариях, которые люди оставляли по этой теме? Да, я старалась не читать, потому что каждый видел эту ситуацию по-своему. У всех разное мнение. Я лично ничего не читала, старалась не переживать по этому поводу. Прекрасно понимала, что если начну читать комментарии, стану очень сильно загоняться и мне будет еще хуже», — приводит Metaratings слова Горбачевой.

В сезоне-2023/24 Горбачева заняла второе место на этапе «Гран-при России» в Казани. Спортсменка выступит на чемпионате России, который пройдет с 21 по 23 декабря.

Источник: Metaratings
Фигурное катание
Алина Горбачева
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