Фигуристка Горбачева не выступит на чемпионате России из-за травмы

Фигуристка Алина Горбачева рассказала, что пропустит чемпионат России из-за травмы.

«К огромному сожалению, я вынуждена пропустить чемпионат России из-за травмы. Мне очень грустно и тяжело, потому что я мечтала выступить на этом чемпионате и сделала все, что могла, но судьба распорядилась иначе», — написала Горбачева в своем Telegram-канале.

18-летняя фигуристка является бронзовым призером чемпионата России 2024 года, победителем и призером этапов Гран-при России.

Чемпионат России пройдет с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.