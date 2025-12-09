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Фигуристка Горбачева не выступит на чемпионате России из-за травмы

Анастасия Пилипенко

Фигуристка Алина Горбачева рассказала, что пропустит чемпионат России из-за травмы.

«К огромному сожалению, я вынуждена пропустить чемпионат России из-за травмы. Мне очень грустно и тяжело, потому что я мечтала выступить на этом чемпионате и сделала все, что могла, но судьба распорядилась иначе», — написала Горбачева в своем Telegram-канале.

18-летняя фигуристка является бронзовым призером чемпионата России 2024 года, победителем и призером этапов Гран-при России.

Чемпионат России пройдет с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.

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Алина Горбачева
Фигурное катание
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