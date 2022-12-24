Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 19:49

Туктамышева объяснила, почему чемпионат мира спокойнее чемпионата России

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила, почему на чемпионате мира чувствует себя спокойнее, чем на чемпионате России.

— Во время сезона ты сказала, что эмоции на международном старте и внутрироссийском не сравнить. А чемпионат России и чемпионат мира?

— На чемпионате мира я чувствую себя более спокойно, если туда еду. Атмосферу сравнивать не могу, но что касается организации, конкуренции и всего остального, чемпионат России всегда на высшем уровне.

— Почему на чемпионатах мира чувствуешь себя спокойнее?

— Потому что самая большая конкуренция и самый захватывающий старт в принципе — это чемпионат России среди женщин. Когда ты выезжаешь на мировую арену, там понимаешь, что если сделаешь все на максимум, то можно рассчитывать на медаль. Это если говорить о моем состоянии за последние два года.

Елизавета Туктамышева. «Сказала Камиле — это моя победа, что я так близко». Интервью Туктамышевой — об итогах чемпионата России

Российская фигуристка Софья Акатьева выиграла чемпионат России по фигурному катанию в 2022 году.

По итогам соревнований по сумме двух программ она получила 249,74 (164,15 + 85,59) балла.

Второе место заняла Камила Валиева. Она набрала в итоге 247,32 (170,71 + 76,61) балла.

Бронзу взяла Елизавета Туктамышева, которая по сумме двух программ заработала 241,72 (158,74 + 82,98) балла.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
0
Читайте также
«Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Туктамышева — о травмах и болезнях на чемпионате России: «Лучше сняться, чем заставлять свой организм»

Радионова: «Удивила Софья Акатьева своим выступлением и своей победой. Потому что фаворитом была Камила Валиева»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости