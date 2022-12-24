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Сегодня, 19:45

Туктамышева объяснила, почему бронза чемпионата России-2023 важнее серебра восемь лет назад

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева сравнила медаль чемпионата России этого года с серебром подобного турнира в 2014 году.

— По моим ощущениям, можно сравнивать это с серебряной медалью чемпионата мира, она у меня на первом месте, а не золото 2015 года. Эта бронза также более значима, чем серебро на чемпионате России восемь лет назад. Очень давно я выигрывала чемпионат, не помню эмоции. Это было очень неожиданно, я не до конца понимала, что это действительно очень сложный старт, я была тогда юна. А сейчас уже в таком сознательном возрасте с такой высокой конкуренцией это очень значимо. Не могу сказать, что это на первом месте, но это важная для меня медаль.

Елизавета Туктамышева. «Сказала Камиле — это моя победа, что я так близко». Интервью Туктамышевой — об итогах чемпионата России

Чемпионат России по фигурному катанию в 2022 году выиграла Софья Акатьева — она получила 249,74 балла.

Второе место заняла Камила Валиева (247,32). Бронзу взяла Туктамышева, которая по сумме двух программ заработала 241,72 балла.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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