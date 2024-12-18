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Сегодня, 17:08

Леонова: «Было бы интересно увидеть турнир с участием завершивших карьеру фигуристов»

Руслан Минаев
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Российская фигуристка Алена Леонова ответила на вопрос, как повысить популярность этого вида спорта в России.

«Было бы интересно сделать турнир фигуристов, кто уже завершил карьеру, но еще может радовать зрителей выступлениями. Не только в шоу, но и в таком формате. Мне кажется, это было бы здорово. Я бы очень хотела посмотреть на Лизу Туктамышеву, именно в соревновательном плане. И, наверное, на Алину Загитову», — цитирует Леонову Legalbet.

С 19 по 21 декабря в Омске пройдет чемпионат России по фигурному катанию 2025.

Источник: legalbet.ru
Фигурное катание
Алена Леонова
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