Леонова: «Было бы интересно увидеть турнир с участием завершивших карьеру фигуристов»

Российская фигуристка Алена Леонова ответила на вопрос, как повысить популярность этого вида спорта в России.

«Было бы интересно сделать турнир фигуристов, кто уже завершил карьеру, но еще может радовать зрителей выступлениями. Не только в шоу, но и в таком формате. Мне кажется, это было бы здорово. Я бы очень хотела посмотреть на Лизу Туктамышеву, именно в соревновательном плане. И, наверное, на Алину Загитову», — цитирует Леонову Legalbet.

С 19 по 21 декабря в Омске пройдет чемпионат России по фигурному катанию 2025.