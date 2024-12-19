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Сегодня, 16:40

Фигурист Савосин — об арене «Авангарда»: «Очень хотел здесь выступить, я сам хоккейный болельщик»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигурист Роман Савосин поделился впечатлениями от ледовой арены в Омске после выступления с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию.

— Старался спокойно выйти и не думать, что это чемпионат России. Конечно, волнение было, но я доволен сегодняшним прокатом. Не всегда мне удается справляться с эмоциями. Еще много работы над этим, я в процессе.

По сравнению с прошлым чемпионатом я чувствовал себя намного спокойнее. Получилось поймать единство с аудиторией. Публика в Омске хорошая, фигурное катание проводится здесь уже не первый раз. Арена прекрасная, сам очень хотел здесь выступить. Много слышал об арене, я сам хоккейный болельщик, болею за ЦСКА. Остался под впечатлением от этого дворца.

За короткую программу 25-летний Савосин получил 97,56 балла.

Фигурное катание
Хоккей
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Савосин
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