Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 13:00

Фигурист Савосин объяснил смысл своей татуировки

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Савосин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» рассказал о татуировке на руке.

— У вас на руке татуировка — цифра четыре. Что она значит?

— Четверка многое значит в моей жизни. Углубляться не хочу, это немного личное, но чуть-чуть раскрою смысл. Я родился 4-го числа, отец и дед по папиной линии тоже 4-го числа. Это число важно для меня.

— Других татуировок нет?

— Нет, она единственная.

— А в планах?

— Я всегда хотел набить какую-нибудь татуировку, но она должна иметь смысл. Не знаю, зачем делать просто какой-то рисунок. Должен быть смысл. Была идея с цифрой 4 — я набил. После этого татуировка стала наркотиком. Хотелось сделать еще одну, но я себя останавливал, потому что понимал: нет идеи. За пять лет их так и не появилось, но если придумаю, то обязательно сделаю.

Роман Савосин. «Обращался к психологу, мне не понравилось». Интервью фигуриста Савосина

Фигурное катание
Роман Савосин
Читайте также
«Динамо» ждет Захаряна. Трансферные слухи РПЛ за 26 декабря
ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа украинского агента его женой
Мужчина арендовал пункт выдачи в Подмосковье и украл товары на 60 млн рублей
Лавров рассказал о предложениях Франции наладить диалог по Украине без Киева
Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе ночью с 18 на 19 января
Фигуристка Шаботова рассказала об увольнении из сборной Украины и домогательствах
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фигурист Савосин объяснил, почему ему не понравилась работа с психологом

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости