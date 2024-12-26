Фигурист Савосин объяснил, почему ему не понравилась работа с психологом

Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» рассказал, почему обращался за помощью психолога.

— На чемпионате России я общался с Аделиной Сотниковой. Она сказала, что на таких соревнованиях все решают нервы, ведь все фигуристы подходят к ЧР максимально подготовленными.

— Согласен. Элементы, которые в программе, я умею делать давно. Фигурное катание для меня сейчас состоит исключительно из психологии. Исключительно голова. Я все делаю, все умею, но результат зависит от психологии и от того, как получится справиться с разными мыслями.

— Психологию можно натренировать?

— Сложный вопрос. Я вот обращался к психологу. Мне не понравилось. Понял, что мне это не помогает. Стараюсь справляться самостоятельно. Анализирую неудачные прокаты, свои мысли. И потом, выходя на соревнования, стараюсь все это выбросить из головы. Моя цель — выходить на лед с холодной головой, без каких-либо мыслей. Поэтому все сводится к тому, чтобы ни о чем не думать и просто выходить катать программу.

— Обращались к психологу по совету тренера или близких?

— По совету тренера. Был в моей карьере один непростой момент...

— Связанный с травмой?

— И с травмой тоже, да. Из-за нее я тогда разучился прыгать четверной. Приходилось заново их учить. В этот период я и пробовал работать с психологом, но понял, что не мое. Копался сам и вышел из этого положения.