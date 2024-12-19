Дрозд — о столкновении с Щербаковой на разминке: «Скорость не позволила нам разъехаться»

Фигурист Павел Дрозд, выступающий на чемпионате России в Омске в паре с Елизаветой Шичиной, прокомментировал инцидент на разминке, когда они столкнулись с Анной Щербаковой.

— Это было неожиданно. Мы с Егором попытались уйти друг от друга. Ситуация возникла непредсказуемо. Мы выступали первыми, на разминку у нас меньше времени, чем у других пар. Надеюсь, с Аней все в порядке. Мы помогли ей встать. Она продолжила кататься. Лиза отделалась малым испугом. Я увидел Егора в последний момент. Была большая скорость. Он пытался увести партнершу, я тоже. Скорость не позволила нам разъехаться. Психологически это тоже влияет. Никто не собирается наносить друг другу увечья. У тебя есть настрой, но падение сбивает ритм.

Чемпионат России по фигурному катанию сезона-2024/25 проходит в Омске на «G-Drive Арене».

Анна Щербакова выступает в паре с Егором Гончаровым и является тезкой олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Анны Щербаковой.