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Сегодня, 10:50

Дрозд — о столкновении с Щербаковой на разминке: «Скорость не позволила нам разъехаться»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигурист Павел Дрозд, выступающий на чемпионате России в Омске в паре с Елизаветой Шичиной, прокомментировал инцидент на разминке, когда они столкнулись с Анной Щербаковой.

— Это было неожиданно. Мы с Егором попытались уйти друг от друга. Ситуация возникла непредсказуемо. Мы выступали первыми, на разминку у нас меньше времени, чем у других пар. Надеюсь, с Аней все в порядке. Мы помогли ей встать. Она продолжила кататься. Лиза отделалась малым испугом. Я увидел Егора в последний момент. Была большая скорость. Он пытался увести партнершу, я тоже. Скорость не позволила нам разъехаться. Психологически это тоже влияет. Никто не собирается наносить друг другу увечья. У тебя есть настрой, но падение сбивает ритм.

Чемпионат России по фигурному катанию сезона-2024/25 проходит в Омске на «G-Drive Арене».

Анна Щербакова выступает в паре с Егором Гончаровым и является тезкой олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Анны Щербаковой.

Александра Степанова, Евгений Семененко, Елизавета Худайбердиева. Чемпионат России: старт мужчин, пар и танцев. Онлайн-трансляция дня
Фигурное катание
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