Фигурист Мозалев сменил музыку для короткой программы

Как стало известно «СЭ», участник Олимпиады от сборной России Андрей Мозалев сменил музыку для короткой программы в преддверии чемпионата России по фигурному катанию.

Содержание программы останется прежним, но ее характер станет менее минорным и более подвижным, охарактеризовал изменение источник. Новое музыкальное сопровождение — инструментальный кавер на один из треков культовой британской группы группы Prodigy.

На прошлом национальном первенстве Мозалев стал шестым, в этом сезоне взял бронзу на одном из этапов Гран-при России.

Чемпионат России в Челябинске пройдет с 21 по 24 декабря. Жеребьевка состоится в среду, 20 декабря.