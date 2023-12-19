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Сегодня, 20:15

Фигурист Мозалев сменил музыку для короткой программы

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Андрей Мозалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», участник Олимпиады от сборной России Андрей Мозалев сменил музыку для короткой программы в преддверии чемпионата России по фигурному катанию.

Содержание программы останется прежним, но ее характер станет менее минорным и более подвижным, охарактеризовал изменение источник. Новое музыкальное сопровождение — инструментальный кавер на один из треков культовой британской группы группы Prodigy.

На прошлом национальном первенстве Мозалев стал шестым, в этом сезоне взял бронзу на одном из этапов Гран-при России.

Чемпионат России в Челябинске пройдет с 21 по 24 декабря. Жеребьевка состоится в среду, 20 декабря.

Фигурное катание
Андрей Мозалев
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