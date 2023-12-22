Фигурист Мозалев рассматривал снятие с чемпионата России из-за травмы копчика

Фигурист Андрей Мозалев после проката произвольной программы на чемпионате России в Челябинске рассказал, что рассматривал вопрос снятия с соревнований. Мозалев заявил, что у него была травма, которая не давала ему возможности тренироваться в полной мере.

«С утра очень сильно заболел копчик. На утренней тренировке понял, что нормально кататься не могу, пошли мысли о том, что делать дальше — выступать [в произвольной программе] или нет. До шестой минуты разминки эти мысли были. Всех предупредили, Марка Кондратюка тоже, что я, возможно, не буду катать. Но я собрался и смог себя побороть. Сказалось, конечно, и то, что недавно болел, это был первый прокат произвольной программы после болезни», — сказал Мозалев.

По сумме двух программ 20-летний фигурист набрал 248,18 балла и не попал в число призеров на данных соревнованиях.