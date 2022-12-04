Фигурист Федоров — о победе на чемпионате России по прыжкам: «Я не был готов к такому результату»

Фигурист Григорий Федоров поделился эмоциями от победы в личном турнире чемпионата России по прыжкам.

«Конечно, я не был готов к такому результату — ехал сюда, чтобы первый раунд пройти. Совпало, что хорошо шел лутц, и я старался вывезти на этом. С нервами было гораздо спокойнее, чем на обычных соревнованиях. Чем больше лутцев делал, тем было легче к концу выступления», — цитирует ТАСС Федорова.

Второе место занял Петр Гуменник, третьим стал Глеб Лутфуллин.

17-летний Федоров является учеником заслуженного тренера России Светланы Соколовской. Фигурист выиграл юниорские этапы «Гран-при России» в Казани и Самаре.