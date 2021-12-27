Фигурист Багин поблагодарил тренерский штаб и болельщиков за поддержку после чемпионата России
17:56
Фигурист Андрей Багин, выступающий в паре с Аннабель Морозов, подвел итоги чемпионата России. Они заняли 4 место.
«Вот и пролетел Чемпионат России-2022! Хочется выразить большую благодарность всем, кто за нас болел и поддерживал на трибунах и онлайн! Спасибо большое вам! А также огромную благодарность нашему тренерскому штабу, который вложил очень много сил в нашу пару! Отдельное спасибо моей партнерше. За веру, за огромное терпение, за преодоление многих трудностей! Это одна из самых сильных личностей, кого я знаю! Всех с наступающим! Пусть он принесет удачу», — написал Багин в Instagram.
По сумме выступлений пара набрала 195,65 балла. Чемпионами России стали Александра Степанова и Иван Букин (223.37).
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры
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