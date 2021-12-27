Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь / Результаты Онлайн Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат России

Фигурист Багин поблагодарил тренерский штаб и болельщиков за поддержку после чемпионата России

17:56
Теги:

Фигурист Андрей Багин, выступающий в паре с Аннабель Морозов, подвел итоги чемпионата России. Они заняли 4 место.

«Вот и пролетел Чемпионат России-2022! Хочется выразить большую благодарность всем, кто за нас болел и поддерживал на трибунах и онлайн! Спасибо большое вам! А также огромную благодарность нашему тренерскому штабу, который вложил очень много сил в нашу пару! Отдельное спасибо моей партнерше. За веру, за огромное терпение, за преодоление многих трудностей! Это одна из самых сильных личностей, кого я знаю! Всех с наступающим! Пусть он принесет удачу», — написал Багин в Instagram.

Публикация от Багин Андрей (@andr3y_bagin)

По сумме выступлений пара набрала 195,65 балла. Чемпионами России стали Александра Степанова и Иван Букин (223.37).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Главные спортивные события-2021: Олимпиада, футбол и фигурка, Медведев
В «Столото» назвали сроки обращения победителей лотерей за крупными выигрышами
0
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры