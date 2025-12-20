Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

20 декабря 2025, 18:48

Галлямов — о падении Мишиной с выброса: «Нет никакого желания это комментировать»

Алина Савинова

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, отреагировал на ошибку партнерши на чемпионате России-2026.

Спортсмены лидировали после короткой программы, однако в произвольной программе Мишина допустила падение при выполнении заключительного выброса. В итоге пара набрала 223,63 балла по сумме двух прокатов и заняла второе место, уступив 0,66 балла победителям Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

«Нет никакого желания это комментировать», — написал Галлямов в своем Telegram-канале.

Также фигурист добавил, что выходил через боль на тренировки, чтобы набрать форму в короткий срок.

В начале марта Галлямов получил травму ноги во время выступления в показательном турнире на льду Байкала.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Читайте также
Песков допустил визит Зеленского в Москву при готовности к важным решениям
Российская теннисистка Алина Чараева решила выступать за Армению
Перекрытые улицы в центре Нью-Йорка и 1000 гостей. Тейлор Свифт вышла замуж за игрока НФЛ Трэвиса Келси.
В Британии назвали грандиозной победой РФ освобождение Константиновки
Путин подписал закон о поддержке НПЗ и обеспечении рынка топливом
Роналду плакал в футболке с номером «21», хорватов победили в годовщину гибели Жоты. Как Португалия вспоминает своего нападающего, сгоревшего в автокатастрофе
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бойкова и Козловский взяли золото чемпионата России в парах с преимуществом в 0,66 балла над Мишиной и Галлямовым

Мишина — о падении в произвольной программе: «Не получился элемент, который всегда идет хорошо»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости