Галлямов — о падении Мишиной с выброса: «Нет никакого желания это комментировать»

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, отреагировал на ошибку партнерши на чемпионате России-2026.

Спортсмены лидировали после короткой программы, однако в произвольной программе Мишина допустила падение при выполнении заключительного выброса. В итоге пара набрала 223,63 балла по сумме двух прокатов и заняла второе место, уступив 0,66 балла победителям Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

«Нет никакого желания это комментировать», — написал Галлямов в своем Telegram-канале.

Также фигурист добавил, что выходил через боль на тренировки, чтобы набрать форму в короткий срок.

В начале марта Галлямов получил травму ноги во время выступления в показательном турнире на льду Байкала.