Галлямов: «Видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь»

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, опубликовал пост о своей карьере после второго места на чемпионате России-2026 в Санкт-Петербурге.

Галлямов и Мишина лидировали после короткой программы, однако в произвольной спортсменка допустила падение при выполнении выброса. В итоге пара набрала 223,63 балла по сумме двух прокатов и уступила 0,66 балла победителям Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

«Видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь», — написал фигурист в Telegram-канале.

Галлямов в паре с Мишиной трижды становился чемпионом России — в 2022, 2024 и 2025 годах. Также они являются бронзовыми призерами Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании и парном катании, чемпионами мира (2021) и Европы (2022).