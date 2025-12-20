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20 декабря 2025, 22:44

Галлямов: «Видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь»

Алина Савинова
Александр Галлямов и Анастасия Мишина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, опубликовал пост о своей карьере после второго места на чемпионате России-2026 в Санкт-Петербурге.

Галлямов и Мишина лидировали после короткой программы, однако в произвольной спортсменка допустила падение при выполнении выброса. В итоге пара набрала 223,63 балла по сумме двух прокатов и уступила 0,66 балла победителям Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

«Видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь», — написал фигурист в Telegram-канале.

Галлямов в паре с Мишиной трижды становился чемпионом России — в 2022, 2024 и 2025 годах. Также они являются бронзовыми призерами Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании и парном катании, чемпионами мира (2021) и Европы (2022).

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Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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