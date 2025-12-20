Галлямов — о втором месте на чемпионате России: «Обидно. Не на этот результат я терпел»

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, назвал обидным второе место на чемпионате России-2026.

Спортсмены лидировали после короткой программы, однако в произвольной Мишина допустила падение при выполнении выброса. В итоге пара набрала 223,63 балла по сумме двух прокатов, уступив 0,66 балла победителям Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

«Обидно, что так все произошло. Все лето и всю осень приходилось терпеть, через боль выходить на тренировки. Ради такого, я... Я считаю, что не на это я терпел. Не на этот результат. Год сам по себе был очень тяжелый. Видимо, спорт в этом как раз и состоит. Чтобы справляться с любыми проблемами. Но я не понял, почему все так произошло. Так хорошо катили, уже начали третью часть так хорошо, так задорно. И то, что произошло...» — сказал Галлямов в интервью Алине Загитовой в ее влоге на Первом канале.

Фигурист отметил, что у него уже есть определенные мысли по поводу рабочих моментов на следующую половину сезона, которыми он поделится с тренерским коллективом.

В марте Галлямов получил травму ноги во время выступления в показательном турнире на Байкале и только в начале июня возобновил полноценные тренировки на льду.