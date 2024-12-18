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Сегодня, 12:50

ФФККР не будет подстраивать даты чемпионата России под Валиеву

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что возвращение Камилы Валиевой не повлияет на даты чемпионата России в 2025 году.

«Я думаю, что подстраивать чемпионат под одну нашу прекрасную спортсменку — вряд ли правильный подход. Сроки чемпионата определяются турнирами, в которых в дальнейшем будут участвовать спортсмены», — приводит ТАСС слова Когана.

Исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе в ироничной форме прокомментировал этот вопрос, намекнув, что хорошим решением было бы сокращение дисквалификации Валиевой.

«Мы не можем подстраиваться. Может, ВАДА подстроится, и тогда нам не придется ничего придумывать», — добавил он.

В настоящее время Валиева отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, когда на предолимпийском чемпионате России у нее была взята положительная проба на триметазидин, и истечет 25 декабря 2025-го.

17 декабря стало известно, что 18-летняя спортсменка подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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