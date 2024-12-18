ФФККР не будет подстраивать даты чемпионата России под Валиеву

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что возвращение Камилы Валиевой не повлияет на даты чемпионата России в 2025 году.

«Я думаю, что подстраивать чемпионат под одну нашу прекрасную спортсменку — вряд ли правильный подход. Сроки чемпионата определяются турнирами, в которых в дальнейшем будут участвовать спортсмены», — приводит ТАСС слова Когана.

Исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе в ироничной форме прокомментировал этот вопрос, намекнув, что хорошим решением было бы сокращение дисквалификации Валиевой.

«Мы не можем подстраиваться. Может, ВАДА подстроится, и тогда нам не придется ничего придумывать», — добавил он.

В настоящее время Валиева отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, когда на предолимпийском чемпионате России у нее была взята положительная проба на триметазидин, и истечет 25 декабря 2025-го.

17 декабря стало известно, что 18-летняя спортсменка подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS).