Произвольная программа Евгения Семененко на чемпионате России: видео

Появилось видео произвольной программы Евгения Семененко на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Семененко за свой прокат получил 190,72 балла. По сумме двух программ у фигуриста 281,65 балла.

Видео произвольной программы Семененко доступно на сайте Первого канала.

Чемпионат России по фигурному катанию в Омске проходит с 19 по 22 декабря.