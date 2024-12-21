Произвольная программа Евгения Семененко на чемпионате России: видео
Евгений Семененко представил произвольную программу на чемпионате России-2025
Появилось видео произвольной программы Евгения Семененко на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
Семененко за свой прокат получил 190,72 балла. По сумме двух программ у фигуриста 281,65 балла.
Видео произвольной программы Семененко доступно на сайте Первого канала.
Чемпионат России по фигурному катанию в Омске проходит с 19 по 22 декабря.
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