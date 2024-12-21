Семененко признался, что счастлив бронзе чемпионата России

Фигурист Евгений Семененко прокомментировал итоги чемпионата России в Омске, на котором он занял третье место в мужском одиночном катании.

«Такого у меня еще не было, чтобы я улетел, как сейчас, на 9-е место после короткой программы. Потом еще день перерыва. Думал, зачем вообще катать дальше? Но за короткую программу отрыв был 15 баллов. В голове крутились разные мысли. Постепенно они уходили. В день произвольной программы я выходил бороться. Сейчас я прям счастлив за эту бронзу», — сказал Семененко.

Победу одержал Владислав Дикиджи. По сумме двух программ он набрал 297,10 балла (за произвольную программу — 200,82). Глеб Лутфуллин стал вторым, набрав 283,02 балла (произвольная — 185,17). Семененко — третий (281,65, произвольная — 190,72).