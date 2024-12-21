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Сегодня, 21:34

Тутберидзе обратилась к своим ученикам после чемпионата России-2025

Тутберидзе подвела итоги выступления своих учеников на чемпионате России-2025
Руслан Минаев
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Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала выступления фигуристов своей школы на чемпионате России 2025 в Омске.

«Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на данный момент самая стильная и компонентная пара. Конечно не все удалось показать. Уверена, что с правильным настроем — все будет.

Дарье Садковой желаю не снижать планку, верить в себя и продолжать нас радовать чистыми прокатами.

Сегодня Аделии Петросян удалось показать сочетание сложной техники, искусства и просто красоты. Вот таким и должен быть наш спорт. Всех с наступающим Новым годом 4 Здоровья и всех благ!!!» — написала Тутберидзе в соцсети.

Этери Тутберидзе. Ученицы Тутберидзе выиграли чемпионат России в 10-й раз подряд

Дуэт Александра Бойков/Дмитрий Козловский стали серебряными призерами чемпионата России-2025 в парном катании. Дарья Садкова заняла второе место в женском одиночном катании, а Аделия Петросян выиграла золото.

Аделия Петросян. Эра четверных в женской одиночке возвращается. Петросян — двукратная чемпионка России

Фигурное катание
Аделия Петросян
Дарья Садкова
Этери Тутберидзе
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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