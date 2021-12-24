Чемпионка мира Анна Щербакова прокомментировала прокат короткой программы на чемпионате России.

— В целом я довольна и технической составляющей, и всем остальным. Старалась показать, как мы поработали над программой. Все-таки это всего лишь второй старт, хотелось улучшить по сравнению с прошлым разом.

— Расскажите немного про свою короткую программу.

— Образ, как обычно, интересный. Придумал Даниил Маркович (Глейхенгауз). В начале я вытаскиваю из себя струну, в дальнейшем играю на ней. Стараюсь движением и пластикой передать.

— Думаете об отборе на Олимпиаду?

— Если я, как спортсмен, буду думать, что приехала отбираться на Олимпиаду, то будет сплошное волнение и никакого конструктива. Думаю о своем прокате, о каждом жесте. Только после проката в kiss&cry можно подумать о каком-то месте.

— Баллами довольны?

— Хорошие, потом пересмотрю еще прокат, надеюсь, все устроит.

— Здесь не освещали тренировки, как вы к этому относитесь?

— Я увидела новость, что СМИ не освещают тренировки. У меня нет цели попасть в новости, что я что-то хорошо сделала на тренировке. Но я не приходила и не говорила, что не надо снимать.

— Что в произвольной?

— Независимо от оценок и мест буду исходить от своей формы. Есть несколько вариантов, выберем тот, который будет подходить. Сейчас меня ничего не беспокоит.

За прокат Щербакова получила 81,46 балла и занимает промежуточное третье место.