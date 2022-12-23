Энберт: «Сложно представить, чтобы сейчас какие-то пары боролись с Худайбердиевой и Базиным»

Российский фигурист, призер чемпионата мира и Олимпиады Александр Энберт высказался о результатах танцевальных пар на чемпионате России-2023.

«Сложно представить, чтобы сейчас какие-то пары боролись с Лизой и Егором. Пары, которые заняли второе и третье место, только недавно образовались и проходят период скатывания, — цитирует «Спорт День за Днем» Энберта. — На этом чемпионате России Лиза с Егором откатались с ошибками, но все равно заняли первое место. У зрителей возникло много вопросов. Но могу сказать, что они — пара другого уровня. Мне нравится их катание, хочется видеть чистые выступления. Нельзя забывать, что танцы в этом году представлены не так широко, как хотели бы все болельщики. По сути, Лиза с Егором остались единственными из прошлогодней сборной. Танцы на льду будто в усеченном формате, но у молодых есть возможность почувствовать, что они могут занимать высокие места».

Худайбердиева и Базин по сумме двух программ набрали 203,46 балла. Второе место на чемпионате России заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (197,59), на третьей строчке — Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (195,52).