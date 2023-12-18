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Сегодня, 20:10

Энберт шуткой ответил на вопрос об уровне чемпионата России по фигурному катанию

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Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт ответил на вопрос «СЭ» об уровне чемпионата России по фигурному катанию без Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

«Уровень интереса? Чемпионат России состоит не только из одиночного женского катания, его в принципе очень интересно посмотреть, потому что во всех видах серьезная борьба. Конечно, хотелось бы увидеть прокаты и Трусовой, и Щербаковой. Но, конечно, хотелось бы увидеть и Медведеву, и Загитову, и Сотникову, и Липницкую, но они не выступают. Что поделаешь?» — сказал Энберт корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024 пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря. Турнир примет ледовая арена «Трактор» имени В.К. Белоусова.

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