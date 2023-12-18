Энберт шуткой ответил на вопрос об уровне чемпионата России по фигурному катанию

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт ответил на вопрос «СЭ» об уровне чемпионата России по фигурному катанию без Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

«Уровень интереса? Чемпионат России состоит не только из одиночного женского катания, его в принципе очень интересно посмотреть, потому что во всех видах серьезная борьба. Конечно, хотелось бы увидеть прокаты и Трусовой, и Щербаковой. Но, конечно, хотелось бы увидеть и Медведеву, и Загитову, и Сотникову, и Липницкую, но они не выступают. Что поделаешь?» — сказал Энберт корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024 пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря. Турнир примет ледовая арена «Трактор» имени В.К. Белоусова.