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Сегодня, 07:55

Энберт: «Степанова и Букин являются главными фаворитами чемпионата России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт назвал фаворитов соревнований в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию.

«Степанова и Букин являются главными фаворитами чемпионата России. По прошествии этапов Гран-при мало у кого остались вопросы к их статусу, потому что ребята показали действительно классные программы.

После года пропуска они восстановились. Они опытные. Для них не было сложности в том, чтобы заново скататься. Они быстро это сделали, как и ожидалось, и показали классные программы, как и ожидалось», – приводит «Газета.Ru» слова Энберт.

Ритм-танец стартует в четверг в 11.00 по московскому времени. Произвольный танец пройдет в пятницу в это же время.

В танцах на льду в сезоне-2022/23 выиграли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

 
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Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/20/21971635.shtml?updated
Фигурное катание
Александр Энберт
Александра Степанова/ Иван Букин
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