Энберт: «Степанова и Букин являются главными фаворитами чемпионата России»

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт назвал фаворитов соревнований в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию.

«Степанова и Букин являются главными фаворитами чемпионата России. По прошествии этапов Гран-при мало у кого остались вопросы к их статусу, потому что ребята показали действительно классные программы.

После года пропуска они восстановились. Они опытные. Для них не было сложности в том, чтобы заново скататься. Они быстро это сделали, как и ожидалось, и показали классные программы, как и ожидалось», – приводит «Газета.Ru» слова Энберт.

Ритм-танец стартует в четверг в 11.00 по московскому времени. Произвольный танец пройдет в пятницу в это же время.

В танцах на льду в сезоне-2022/23 выиграли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.