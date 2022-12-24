Чемпионка мира Елизавета Туктамышева прокомментировала снятия многих топовых спортсменов с чемпионата России.

Из-за болезни не выступили Александра Трусова, дуэты Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол и Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, а также из-за травмы спины — Марк Кондратюк.

— В этот раз некоторые спортсмены снялись с соревнований. У тебя бывали такие случаи?

— Я не снималась ни разу с чемпионата России, только пропускала. Однако в моей карьере долгое время возникали ситуации, когда я не выходила на произвольную программу по медицинским показаниям.

— То есть ты нормально относишься, когда спортсмен заявился, но потом не вышел на прокат?

— Если не позволяет здоровье, то, конечно, лучше поберечь себя, чем насильственно заставлять свой организм делать сложные элементы. Это может только усугубить ситуацию. Поэтому всегда, в первую очередь, самое главное — я сама.