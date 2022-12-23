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Сегодня, 12:06

Шанаева/Дрозд — о золоте Худайбердиевой/Базина: «Раньше при падении пара отлетала. Но тут...»

Шанаева и Дрозд прокомментировали выступление в произвольной танце на чемпионате России
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Елизавета Шанаева/Павел Дрозд прокомментировали выступление в произвольной танце на чемпионате России, где они выиграли серебро. Победили Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, которые снова упали в прокате.

Дрозд: Чемпионат России сам по себе очень волнительный старт. Сегодня было очень сложно морально. Напряжение вырастает, ставки высоки, хочется показать лучший результат. Мы можем больше, становимся лучше. Сегодня не обошлось без помарочек, не сказать, что серьезных, но это стимул работать дальше. Мы уже проделали огромную работу, это отмечают все, у кого есть глаза. Нам это приятно. Хочется поблагодарить публику, которая очень сильно нас поддерживает. Мы это ценим. Мы рады, что наше творчество востребовано.

Шанаева: Понимаем ли, что происходит с судейством? Для этого у нас есть тренер.

Дрозд: Мы не совсем компетентны, чтобы давать оценки. Я считаю, что мы достойно провели чемпионат России.

Шанаева: Для дебюта очень достойно.

Дрозд: Мы можем лучше и будем еще сильнее. Дорогу осилит идущий, сильные станут сильнее, а слабые сломаются.

Шанаева: Добавляет ли мотивации сегодняшний результат? Да, мотивацию всегда найдешь. Плохо прокатал — мотивация исправить ошибку, хорошо прокатал — хочется еще улучшить.

Дрозд: Мы выражаем благодарность всем болельщикам. Это наш стимул. Мы очень приближены к искусству. Наш век спортсмена очень короток. Поэтому ты должен говорить здесь и сейчас через язык тела. Мы рады воплощать себя. Мы рады выходить на лед, когда есть люди на трибунах.

Фигурное катание
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