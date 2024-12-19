Ритм-танец Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на чемпионате России: видео
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин представили ритм-танец на чемпионате России-2025
Появилось видео ритм-танца Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
Фигуристы набрали за свой прокат 83,55 балла и заняли промежуточное третье место.
Видео проката Худайбердиевой и Базина доступно на сайте Первого канала.
После первого соревновательного дня в ритм-танце лидируют Александра Степанова и Иван Букин (85,62). Вторыми идут Ирина Хавронина и Девид Нарижный (83,96).
Источник: Первый канал
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