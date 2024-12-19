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Сегодня, 12:55

Ритм-танец Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на чемпионате России: видео

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин представили ритм-танец на чемпионате России-2025
Алина Савинова
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Егор Базин и Елизавета Худайбердиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Появилось видео ритм-танца Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Фигуристы набрали за свой прокат 83,55 балла и заняли промежуточное третье место.

Видео проката Худайбердиевой и Базина доступно на сайте Первого канала.

После первого соревновательного дня в ритм-танце лидируют Александра Степанова и Иван Букин (85,62). Вторыми идут Ирина Хавронина и Девид Нарижный (83,96).

Источник: Первый канал
Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
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