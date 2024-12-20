Произвольный танец Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на чемпионате России: видео

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин представили произвольный танец на чемпионате России-2025

Появилось видео произвольного танца Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Фигуристы набрали за свое выступление 125,46 балла. В сумме за две программы у них 209,01 балла и второе итоговое место.

Видео проката Худайбердиевой и Базина доступно на сайте Первого канала.

Соревнования среди танцевальных дуэтов выиграли Александра Степанова и Иван Букин (215,96). На третьей позиции расположились Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (208,56).