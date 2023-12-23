Радионова: «Степанова с Букиным лучшие. Остальным парам еще нужно доказать свой авторитет»

Чемпионка России Елена Радионова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о победе Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате России-2024.

«У нас действительно есть пара номер один — это Степанова/Букин. И ни у кого нет в этом сомнений. Они годами показывали свое мастерство, показывали стабильное катание. У нас хорошие танцевальные пары, но мне кажется, что им нужно время, чтобы так же, как и Саша с Ваней, доказать свой авторитет. У нас танцы на хорошем уровне, но Степанова с Букиным сейчас лучшие», — сказала Родионова «СЭ».

Пара стала трехкратными чемпионами России, набрав в сумме 217,72 балла.