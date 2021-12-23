Две пары набрали баллы выше мирового рекорда в короткой программе на чемпионате России
21:26
23 декабря спортивные пары представили короткие программы на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Сразу две пары получили баллы выше мирового рекорда.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали за выступление 83,74 балла, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили от судей 82,84 балла.
Действующий мировой рекорд принадлежит Бойковой и Козловскому и составляет 82,34 балла.
Отметим, что на чемпионатах страны рекорды официально не засчитываются.
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
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