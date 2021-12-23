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Две пары набрали баллы выше мирового рекорда в короткой программе на чемпионате России

21:26
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23 декабря спортивные пары представили короткие программы на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Сразу две пары получили баллы выше мирового рекорда.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали за выступление 83,74 балла, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили от судей 82,84 балла.

Действующий мировой рекорд принадлежит Бойковой и Козловскому и составляет 82,34 балла.

Отметим, что на чемпионатах страны рекорды официально не засчитываются.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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