Две пары набрали баллы выше мирового рекорда в короткой программе на чемпионате России

23 декабря спортивные пары представили короткие программы на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Сразу две пары получили баллы выше мирового рекорда.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали за выступление 83,74 балла, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили от судей 82,84 балла.

Действующий мировой рекорд принадлежит Бойковой и Козловскому и составляет 82,34 балла.

Отметим, что на чемпионатах страны рекорды официально не засчитываются.