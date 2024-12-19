Короткая программа Дмитрия Алиева на чемпионате России: видео
Дмитрий Алиев представил короткую программу на чемпионате России-2025
Появилось видео короткой программы Дмитрия Алиева на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
Спортсмен закрыл первый день соревнований и получил от судей 97,78 балла за выступление. Он занимает промежуточное четвертое место в соревнованиях мужчин.
Видео проката Алиева доступно на сайте Первого канала.
После первого соревновательного дня лидирует Марк Кондратюк (105,04). Второе место занял Петр Гуменник (102,65 балла). Третьим стал Глеб Лутфуллин (97,85).
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