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Сегодня, 18:51

Короткая программа Дмитрия Алиева на чемпионате России: видео

Дмитрий Алиев представил короткую программу на чемпионате России-2025
Камила Абдурахманова
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Появилось видео короткой программы Дмитрия Алиева на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Спортсмен закрыл первый день соревнований и получил от судей 97,78 балла за выступление. Он занимает промежуточное четвертое место в соревнованиях мужчин.

Видео проката Алиева доступно на сайте Первого канала.

После первого соревновательного дня лидирует Марк Кондратюк (105,04). Второе место занял Петр Гуменник (102,65 балла). Третьим стал Глеб Лутфуллин (97,85).

Дмитрий Алиев
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