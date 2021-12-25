«Дима интеллигентный и умный». Бойкова и Козловский рассказали о восхищении друг другом

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились тем, что их восхищает друг в друге больше всего.

Дмитрий: — В Саше меня восхищает неукротимое желание бесконечно развиваться. Всегда, каждый день, каждую утреннюю тренировку, разминку, вечернюю тренировку. 365 дней в году Саша думает о том, как стать лучше. Она вот смеется, а я серьезно. Меня восхищает человек, который хочет становиться лучше во всем. Ее работоспособности можно позавидовать.

Александра: — Если брать спортивные качества, то Дима терпеливый, трудолюбивый и надежный. А если человеческие, то интеллигентный и умный. Скорее, интеллигентный...

Дмитрий: — (отодвигая микрофон) Видели, как я интеллигентно отодвинул микрофон?

Ольга Ермолина (пресс-атташе федерации фигурного катания): — Вы закончили?

Александра: — Пришлось. А вообще в слово «интеллигентный» входит в понятие «умный». Это более обширное понятие.

Бойкова и Козловский заняли второе место на чемпионате России в Санкт-Петербурге.