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Сегодня, 11:50

Дикиджи — об эмоциях после ошибки на ЧР: «Я вообще не думал о том, что смогу выиграть»

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Фигурист Владислав Дикиджи рассказал об эмоциях после ошибки в короткой программе на чемпионате России в Омске.

«Просто после короткой программы я как-то совсем сильно сам себя опустил. Думал лишь о том, что все потеряно. Хотя на самом деле набрал-то вполне приличную сумму — 96,28. При чистом прокате обычно набираю всего на 6—7 баллов больше. Иначе говоря, в отставании от лидера вообще ничего критичного не было. Другой вопрос, мне потребовалось какое-то время, чтобы это осознать. Как только разобрался в своей голове, сразу успокоился. При этом я вообще не думал о том, что смогу выиграть. Максимум — побороться за тройку», — цитирует Дикиджи RT.

Дикиджи впервые стал чемпионом России. 20-летний спортсмен по сумме двух программ набрал 297,10 балла. За произвольную программу он получил 200,82 балла.

Серебряную медаль турнира завоевал Глеб Лутфуллин, набравший 283,02 балла (произвольная — 185,17). Бронзовым призером стал Евгений Семененко (281,65, произвольная — 190,72).

Источник: Russia Today
Фигурное катание
Владислав Дикиджи
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