Туктамышева — об отставании от лидера после короткой: «Не очень хотела кататься последней в произвольной»
Чемпионка мира Елизавета Туктамышева прокомментировала чистый прокат короткой программы на чемпионате России-2023 в Красноярске.
— Прокат был идеальным?
— Нет, идеально я бы не сказала, были шероховатости для меня лично. В целом, довольна прокатом, лучший на чемпионате России.
— Первый чистый прокат с 2014 года. Короткой программы.
— Был, по-моему, в 2017 в Красноярске. Без тройного аксель, но с лутц-тулупом. С двойным акселем.
— Красноярск — счастливый город, получается?
— Или Челябинск. Точно не помню. Что-то далекое, северное.
— Смотрела на конкуренток?
— Нет. Никогда не смотрю перед стартом.
— Полтора балла от действующего лидера — нормальная позиция перед произвольной?
— Да, очень, я не очень хотела катать произвольную последней. Пока все идет по плану.
— Тактика, получается.
— Да (смеется).
— Почему крайняя позиция некомфортная?
— Не всегда. В Перми каталсь пятой, комфортно. Шестой катать — долго, ждать 40 минут. Закрывать — это ответственный шаг. Женщины будут закрывать весь чемпионат России.
— Вам важно измотать конкуренток до?
— Никого не хочу изматывать. Завтра ждет серьезная произвольная, не думаю, что после меня кому-то что-то удастся... не удастся... В общем, вы поняли, напишите за меня, подалуйста, продолжите (смеется).
— Знаешь, какой у тебя это чемпионат?
— 15-й. Это повторение рекорда Меньшова и Воронова? Я же повторила, но не перебила. Особых чувств нет. Если перебью, будет что-то особенное.
— В следующем году поговорим тогда.
— Посмотрим.
— Сколько еще будет сил выступать?
— Сколько будет, столько и буду.
— Почему так сдержана после проката?
— Банальная усталость. Молодая кровь все-таки во мне уже не течет, чтобы сильно радоваться (смеется).