Петросян стала чемпионкой России по прыжкам

Фигуристка Аделия Петросян выиграла чемпионат России по прыжкам-2025. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

В финале спортсменка упала с четверного тулупа. За последнее выступление Петросян набрала 47,27 балла, а в сумме у нее — 119,38 балла.

Второе место заняла Софья Муравьева (111,81). Тройку сильнейших замкнула Анна Фролова (110,54).

Ранее у мужчин в соревнованиях победил Николай Угожаев. Вторым стал Владислав Дикиджи, третьим — Марк Кондратюк.

Победитель турнира получит один миллион рублей, серебряный призер — 500 тысяч, бронзовый призер — 250 тысяч.