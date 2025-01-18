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Сегодня, 16:36

Угожаев выиграл чемпионат России по прыжкам-2025

Алина Савинова
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Николай Угожаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фигурист Николай Угожаев стал победителем чемпионата России по прыжкам-2025. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

В финале Угожаев набрал 76,39 балла. Он исполнил четверной лутц, связку из четверного флипа и тройного акселя, четверной флип и связку из трех тройных акселей и двух двойных акселей. В сумме за все выступления у него 211,48 балла.

Второе место занял Владислав Дикиджи, который в финале прыгнул четверной лутц+тройной аксель, четверной лутц, четверной сальхов, четверной сальхов+тройной аксель+три тройных сальхова. Всего он заработал 206,34 балла.

Тройку призеров замкнул Марк Кондратюк (204,69). В финале он выполнил связку из пяти тройных акселей, четверной сальхов, затем сделал еще два тройных акселя подряд, также ему засчитали тройной аксель.

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Марк Кондратюк
Николай Угожаев
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