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Сегодня, 16:49

Сборная Санкт-Петербурга выиграла командный турнир чемпионата России по прыжкам

Алина Савинова
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Сборная Санкт-Петербурга выиграла командный турнир чемпионата России по прыжкам.
Фото Скриншот трансляции

Сборная Санкт-Петербурга заняла первое место в командном турнире чемпионата России по прыжкам, который проходил в Северной столице.

Победители соревнований в сумме набрали 482,10 балла. Команду Санкт-Петербурга представляли Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Анна Фролова, Ксения Гущина и спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Занявшая второе место команда Москвы заработала 480,04 балла. За нее выступали Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Аделия Петросян, Софья Муравьева и Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

Победители турнира разделят пять миллионов рублей, серебряным призерам достанется три миллиона рублей.

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