Валиева вышла в полуфинал чемпионата России по прыжкам, Трусова и Фролова выбыли
На чемпионате России по прыжкам завершился женский четвертьфинал. Из 10 спортсменок в следующий раунд прошли шесть фигуристок, показавших наилучшие результаты.
Полуфиналистками стали:
Алиса Двоеглазова — 34,49 балла (4T, 4Lz-3S, 3Lz)
Мария Захарова — 34,38 (4T-3S, 4T, 3Lz)
Дина Хуснутдинова — 30,21 (3A, 3Lz, 3A-3A)
Камила Валиева — 29.28 (4T, 3Lz-3S, 3Lz)
Дарья Садкова — 26,56 (4T, 3Lz, 3Lz-3S)
Софья Муравьева — 26,18 (3Lz-3S, 3F, 3Lz)
По итогам четвертьфинала турнир покинули Мария Елисова (25,51), Камилла Нелюбова (24,76), Александра Трусова — (22,77) и Анна Фролова (19,81)
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