Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

31 января, 16:06

Валиева вышла в полуфинал чемпионата России по прыжкам, Трусова и Фролова выбыли

Анастасия Пилипенко
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На чемпионате России по прыжкам завершился женский четвертьфинал. Из 10 спортсменок в следующий раунд прошли шесть фигуристок, показавших наилучшие результаты.

Полуфиналистками стали:

Алиса Двоеглазова — 34,49 балла (4T, 4Lz-3S, 3Lz)

Мария Захарова — 34,38 (4T-3S, 4T, 3Lz)

Дина Хуснутдинова — 30,21 (3A, 3Lz, 3A-3A)

Камила Валиева — 29.28 (4T, 3Lz-3S, 3Lz)

Дарья Садкова — 26,56 (4T, 3Lz, 3Lz-3S)

Софья Муравьева — 26,18 (3Lz-3S, 3F, 3Lz)

По итогам четвертьфинала турнир покинули Мария Елисова (25,51), Камилла Нелюбова (24,76), Александра Трусова — (22,77) и Анна Фролова (19,81)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алиса Двоеглазова
Дарья Садкова
Дина Хуснутдинова
Камила Валиева
Мария Захарова
Софья Муравьева
Фигурное катание
Читайте также
«Железнодорожники» опять пропустят, но забьют больше и впервые в сезоне победят. На что ставить в матче «Оренбург» - «Локомотив»
Состояние пострадавшего при атаке ВСУ в Подмосковье мальчика стабилизировано
В НХЛ есть игрок, забивающий чаще Овечкина. Сможет ли он побить великий рекорд россиянина?
Махачев стал двойным чемпионом UFC в бою с австралийцем. Ислам не оставил шансов Маддалене
Европа променяла сжиженный природный газ на поставки по «Турецкому потоку»
В МИД Ирана описали зависимость США от лжи цитатой из Достоевского
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тарасова считает, что Трусова и Валиева готовы к чемпионату России по прыжкам

Трусова назвала большим шагом выступление на чемпионате России по прыжкам
Новости
RSS RSS
Все новости