Петросян завоевала золото на чемпионате России по фигурному катанию-2025
Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России-2025 в Омске в женском одиночном катании.
17-летняя спортсменка получила 262,92 балла по сумме двух выступлений. Ученица Этери Тутберидзе выиграла турнир второй год подряд. На чемпионате страны в 2022-м она завоевала бронзовую медаль.
Серебряным призером соревнований в Омске стала Дарья Садкова, которая набрала 234,69 балла за короткую и произвольную программы. Третье место заняла Алина Горбачева — 223,92 балла.
Чемпионат России по фигурному катанию-2025
Омск
Женщины
Итоговое положение, топ-6
1. Аделия Петросян — 262,92
2. Дарья Садкова — 234,69
3. Алина Горбачева — 223,92
4. Софья Муравьева — 223,90
5. Софья Акатьева — 222,02
6. Анна Фролова — 221,81
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