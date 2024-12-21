Петросян завоевала золото на чемпионате России по фигурному катанию-2025

Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России-2025 в Омске в женском одиночном катании.

17-летняя спортсменка получила 262,92 балла по сумме двух выступлений. Ученица Этери Тутберидзе выиграла турнир второй год подряд. На чемпионате страны в 2022-м она завоевала бронзовую медаль.

Серебряным призером соревнований в Омске стала Дарья Садкова, которая набрала 234,69 балла за короткую и произвольную программы. Третье место заняла Алина Горбачева — 223,92 балла.

Чемпионат России по фигурному катанию-2025

Омск

Женщины

Итоговое положение, топ-6

1. Аделия Петросян — 262,92

2. Дарья Садкова — 234,69

3. Алина Горбачева — 223,92

4. Софья Муравьева — 223,90

5. Софья Акатьева — 222,02

6. Анна Фролова — 221,81