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Сегодня, 14:47

Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России в соревнованиях спортивных пар

Алина Савинова
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате России-2025 в Омске.

Судьи оценили произвольную программу спортсменов в 156,45 балла. По сумме двух программ у них 239,40 очка. Для Мишиной и Галлямова это третье золото чемпионата России — ранее они выигрывали турнир в 2022 и 2024 годах.

Серебряными призерами стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (142,97; 216,37). Тройку сильнейших замкнули Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (139,98; 214,15).

Чемпионат России по фигурному катанию-2025

Омск

Пары. Итоговое положение (топ-6)

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 239,40

2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 216,37

3. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 214,15

4. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 207,10

5. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 204,14

6. Ясмина Кадырова — Илья Миронов — 197,21

Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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