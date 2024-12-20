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Сегодня, 13:11

Степанова и Букин стали четырехкратными чемпионами России в танцах на льду

Алина Савинова
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Иван Букин и Александра Степанова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин завоевали золотые медали на чемпионате России по фигурному катанию-2025 в Омске.

По сумме двух программ спортсмены набрали 215,96 балла. Для них это третья победа в чемпионате страны. Ранее Степанова и Букин выигрывали турниры 2021, 2022 и 2024 годов.

Вторыми на соревнованиях в Омске стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с результатом 209,01 балла.

Третье место заняли Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, которые получили за ритм-танец и произвольный танец 208,56 балла.

Чемпионат России по фигурному катанию-2025

Омск

Танцы на льду

Итоговое положение, топ-6

1. Александра Степанова — Иван Букин — 215,96

2. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 209,01

3. Ирина Хавронина — Дэвид Нарижный — 208,56

4. Василиса Кагановская — Максим Некрасов — 202,76

5. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано — 200,81

6. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 198,63

Фигурное катание
Александра Степанова
Александра Степанова/ Иван Букин
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Иван Букин
Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный
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Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
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