Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию

Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в короткой программе среди спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Судьи оценили прокат спортсменов на 82,95 балла.

Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, которые набрали 74,17 балла. Третья позиция у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (73,40), допустивших падение на выбросе.

С произвольными программами пары выступят в пятницу, 20 декабря. Начало прокатов — в 13.35 по московскому времени.

Чемпионат России в Омске стартовал 19 декабря и завершится 22-го числа.

Чемпионат России по фигурному катанию-2025

Омск

Пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 82,95

2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 74,17

3. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 73,40