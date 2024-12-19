Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в короткой программе среди спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
Судьи оценили прокат спортсменов на 82,95 балла.
Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, которые набрали 74,17 балла. Третья позиция у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (73,40), допустивших падение на выбросе.
С произвольными программами пары выступят в пятницу, 20 декабря. Начало прокатов — в 13.35 по московскому времени.
Чемпионат России в Омске стартовал 19 декабря и завершится 22-го числа.
Чемпионат России по фигурному катанию-2025
Омск
Пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 82,95
2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 74,17
3. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 73,40