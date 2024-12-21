Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 17:55

Владислав Дикиджи стал чемпионом России по фигурному катанию-2025

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Владислав Дикиджи победил на чемпионате России-2025 в Омске в мужском одиночном катании.

20-летний спортсмен по сумме двух программ набрал 297,10 балла. За произвольную программу он получил 200,82 балла.

Серебряную медаль турнира завоевал Глеб Лутфуллин, набравший 283,02 балла (произвольная — 185,17). Бронзовым призером стал Евгений Семененко (281,65, произвольная — 190,72).

Дикиджи впервые стал чемпионом России. В прошлом году турнир выиграл Евгений Семененко.

Чемпионат России по фигурному катанию-2025

Омск

Мужчины. Итоговое положение. Топ-10

1. Владислав Дикиджи — 297,10 балла

2. Глеб Лутфуллин — 283,02

3. Евгений Семененко — 281,65

4. Петр Гуменник — 278,29

5. Марк Кондратюк — 274,07

6. Макар Игнатов — 273,57

7. Даниил Самсонов — 263,96

8. Иван Попов — 262,19

9. Дмитрий Алиев — 258,91

10. Роман Савосин — 254,16

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Глеб Лутфуллин
Евгений Семененко
Читайте также
Усик и Фьюри прошли церемонию взвешивания перед боем-реваншем
Власти Татарстана сообщили о восьми прилетах беспилотников в Казани
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики ВПК Украины
Российские фигуристы и конькобежцы получили право участия в отборе на Олимпиаду-2026
В ФРГ подтвердили гибель пяти человек при ЧП в Магдебурге
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2025: новости и материалы, расписание и результаты турнира
Чемпион России Дикиджи: «Больше всего переживал в ночь перед произвольной программой»
Смена власти: Дикиджи стал новым чемпионом России, Гуменник и Кондратюк провалили произвольную
Сотникова — о тренерской карьере: «Я пока не могу назвать себя сильным тренером»
Произвольная программа Евгения Семененко на чемпионате России: видео
Произвольная программа Глеба Лутфуллина на чемпионате России: видео
Фигурист Игнатов: «Чемпионат России прошел в борьбе с самим собой и обстоятельствами»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Савосин — о чемпионате России: «Надо было смелее идти на элементы, которые я сорвал»

Произвольная программа мужчин на чемпионате России: Дикиджи впервые стал чемпионом страны

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости