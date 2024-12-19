Кондратюк выиграл короткую программу на чемпионате России в Омске
Фигурист Марк Кондратюк стал победителем короткой программы на чемпионате России в Омске.
21-летний спортсмен набрал 105,04 балла.
Второе место занял Петр Гуменник (102,65 балла). Третьим стал Глеб Лутфуллин (97,85).
В субботу, 21 декабря мужчины выступят с произвольной программой. Начало — в 14.55 по московскому времени. Чемпионат России в Омске проходит с 19 по 22 декабря.
Чемпионат России по фигурному катанию-2025
Омск
Короткая программа
Мужчины
1. Марк Кондратюк — 105,04 балла
2. Петр Гуменник — 102,65
3. Глеб Лутфуллин — 97,85
4. Дмитрий Алиев — 97,78
5. Роман Савосин — 97,56
6. Владислав Дикиджи — 96,28
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