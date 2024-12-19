Чемпионат России по фигурному катанию: трансляция ритм-танца в танцах на льду

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится с 19 по 22 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится с 19 по 22 декабря. Турнир пройдет на льду «G-Drive Арены» в Омске. В четверг, 19 декабря танцевальные дуэты представят ритм-танец. Начало — в 10.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований чемпионата России в четверг, 19 декабря.

В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на сайте 1tv.ru. В эфире Первого канала трансляция и повтор ритм-танца не запланированы.

Состав участников чемпионата России 2025 в танцах на льду доступен в нашем материале.

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