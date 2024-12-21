Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 11:30

Чемпионат России по фигурному катанию: трансляция произвольной программы женщин

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится с 19 по 22 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 проходит на льду «G-Drive Арены» в Омске. В субботу, 21 декабря, женщины представят произвольные программы. Начало — в 11.45 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований чемпионата России в субботу, 21 декабря.

В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на ресурсах Первого канала — сайте 1tv.ru и странице в хостинге RUTUBE. В телеэфире выступления в женском одиночном катании не покажут.

По итогам короткой программы лидирует Аделия Петросян (85,78), на втором месте — Алина Горбачева (77,57), замыкает тройку Анна Фролова (75,01).

Евгений Семененко, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Чемпионат России по фигурному катанию 2025: основная информация

Чемпионат России по фигурному катанию: календарь в актуальном виде, новости и статьи, фото и видео

Фигурное катание
Читайте также
Власти Татарстана сообщили о восьми прилетах беспилотников в Казани
Дюков, Митрофанов и Каманцев подвели итоги 2024 года в российском футболе
Красно-белые берут «брата Абаскаля», он покупал Аршавина в «Арсенал», а теперь должен уберечь Угальде от ухода в «Челси»
Небензя пообещал ответ РФ на преступления ВСУ против мирных граждан
Футболист Карапузов женился на балерине Дьячковой
FT сообщила о возмущении Шольца из-за идеи Дуды о конфискации активов России
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2025: новости и материалы, расписание и результаты турнира
Произвольная программа женщин на чемпионате России: онлайн результаты
Чемпионат России: медали у женщин и мужчин. Онлайн-трансляция дня
Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований и трансляция 21 декабря
Петросян выиграла короткую программу на чемпионате России-2025
«Все, ты ни за что не борешься». Тутберидзе ярко вернулась на внутренние старты
Горбачева — о чемпионате России в Омске: «Арена красного цвета, а я люблю красный. Это дает эмоциональный заряд»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований и трансляция 21 декабря

Произвольная программа женщин на чемпионате России: онлайн результаты

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости