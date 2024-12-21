Чемпионат России по фигурному катанию: трансляция произвольной программы женщин

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 состоится с 19 по 22 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 проходит на льду «G-Drive Арены» в Омске. В субботу, 21 декабря, женщины представят произвольные программы. Начало — в 11.45 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований чемпионата России в субботу, 21 декабря.

В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на ресурсах Первого канала — сайте 1tv.ru и странице в хостинге RUTUBE. В телеэфире выступления в женском одиночном катании не покажут.

По итогам короткой программы лидирует Аделия Петросян (85,78), на втором месте — Алина Горбачева (77,57), замыкает тройку Анна Фролова (75,01).

Чемпионат России по фигурному катанию: календарь в актуальном виде, новости и статьи, фото и видео